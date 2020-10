MotoGP | Dovizioso | “Credevo di ottenere un risultato migliore”

Leggi su sportface

(Di domenica 11 ottobre 2020) “Sono un po’ deluso, perché oggi credevo di poterunmigliore“. Lo ha detto Andrea, reduce dal quarto posto al Gran premio di Francia, disputato sulla pista di Le Mans dove a trionfare è stato Petrucci: “Danilo era molto veloce e stava guidando veramente bene – ha ammesso – Sono riuscito a stare con lui per quasi tutta la gara, ma sul finale abbiamo forse pagato una scelta di gomma errata. Montavo una soft sia all’anteriore che al posteriore e negli ultimi giri non riuscivo più a curvare correttamente. In queste condizioni è sempre difficile fare la scelta corretta, perché non sai mai se la pista rimarrà completamente bagnata o inizierà ad asciugarsi. Peccato! In ogni caso, oggi abbiamo guadagnato punti preziosi per il ...