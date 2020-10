La Roma crea ma non segna, l’Inter ne approfitta e pareggia (Di domenica 11 ottobre 2020) Roma – Trasferta milanese per la Roma di coach Bavagnoli, che dopo la vittoria ottenuta al Tre Fontane contro il Verona va a trovare l’Inter presso il Suning Training Center. Torna capitan Bartoli dopo la squalifica, rientra anche Bernauer dopo l’infortunio che la ha costretta a saltare l’ultimo match. Tocco di Lazaro a fil di palo Prima buona occasione per le giallorosse, che al decimo minuto vanno vicine al vantaggio: da azione d’angolo il pallone viene messo fuori dalla difesa di casa, la recupera Serturini che lascia partire un sinistro sporco sul quale si avventa Paloma Lazaro, il cui tiro però lambisce il palo alla destra di Aprile. Bartoli di testa, sfera fuori A un minuto dall’intervallo ghiotta occasione per Bartoli, che tutta sola a centro area raccoglie una punizione calciata dalla trequarti da ... Leggi su romadailynews (Di domenica 11 ottobre 2020)– Trasferta milanese per ladi coach Bavagnoli, che dopo la vittoria ottenuta al Tre Fontane contro il Verona va a trovare l’Inter presso il Suning Training Center. Torna capitan Bartoli dopo la squalifica, rientra anche Bernauer dopo l’infortunio che la ha costretta a saltare l’ultimo match. Tocco di Lazaro a fil di palo Prima buona occasione per le giallorosse, che al decimo minuto vanno vicine al vantaggio: da azione d’angolo il pallone viene messo fuori dalla difesa di casa, la recupera Serturini che lascia partire un sinistro sporco sul quale si avventa Paloma Lazaro, il cui tiro però lambisce il palo alla destra di Aprile. Bartoli di testa, sfera fuori A un minuto dall’intervallo ghiotta occasione per Bartoli, che tutta sola a centro area raccoglie una punizione calciata dalla trequarti da ...

Ultime Notizie dalla rete : Roma crea La Roma crea ma non segna, l'Inter ne approfitta e pareggia RomaDailyNews Berlusconi: “Difendere il Creato e la sacralità della vita”

ROMA - "La difesa del Creato, la sacralità della vita, la dignità di ogni essere umano, la solidarietà verso i più deboli, come ci ricorda ogni giorno il ...

Mobilità privata, pandemia spinge all'uso dell'auto +22,5%. L'Osservatorio: “Opportunità da cogliere per sicurezza”

ROMA - La pandemia, basta osservare una qualsiasi strada di grandi e medie città, ha profondamente cambiato le modalità di muoversi gli italiani. Le paure che esistevano in precedenza ...

