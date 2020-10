Carlotta è tra le fidanzate di Temptation Island più belle e simpatiche. Ma sapete cosa fa nella vita? (Di domenica 11 ottobre 2020) La nuova stagione di Temptation Island è ormai agli sgoccioli ma nonostante ciò sta appassionando tantissimi molti telespettatori italiani. In particolare la storia che ha subito colpito il cuore degli italiani è quella tra Carlotta e Nello. I due infatti come sappiamo sono fidanzati ormai da sei anni, una relazione però fatta di alti e bassi che ha portato infine la loro storia a non avere più un equilibrio. I due infatti all’interno del programma stanno riscoprendo lati del loro carattere che non sapevano di avere, ma soprattutto la bella Carlotta si è resa conto che la storia con Nello è ormai al capolinea. Gli anni insieme al suo fidanzato infatti hanno portato Carlotta a decidere che ormai la loro storia ha bisogno di una svolta: “Siamo ... Leggi su virali.video (Di domenica 11 ottobre 2020) La nuova stagione diè ormai agli sgoccioli ma nonostante ciò sta appassionando tantissimi molti telespettatori italiani. In particolare la storia che ha subito colpito il cuore degli italiani è quella trae Nello. I due infatti come sappiamo sono fidanzati ormai da sei anni, una relazione però fatta di alti e bassi che ha portato infine la loro storia a non avere più un equilibrio. I due infatti all’interno del programma stanno riscoprendo lati del loro carattere che non sapevano di avere, ma soprattutto la bellasi è resa conto che la storia con Nello è ormai al capolinea. Gli anni insieme al suo fidanzato infatti hanno portatoa decidere che ormai la loro storia ha bisogno di una svolta: “Siamo ...

