Vini da star | Carol Bouquet | Tognazzi | Renzo Rosso & co

(Di sabato 10 ottobre 2020) In principio fu Francis Ford Coppola. Suo nonno Agostino faceva il vino nel seminterrato di un appartamento newyorchese, lui ha pensato in grande e si è comprato vigneti nella Napa Valley, in California. Le ultime arrivate sono Cara, Poppy e Chloe Delevingne, un cognome un destino: sono le neoproduttrici del prosecco “Della Vite”. In mezzo, tanti che, affermati in altri campi, hanno sposato questa passione: dall’immancabile Madonna a Sting, da Drew Barrymore ad Al Bano. Abbiamo parlato con quattro di loro, uniti da un comune sentire: non chiamatelo “hobby”, please. Leggi anche › Il gin di Ryan Reynolds, la tequila di George Clooney:e liquori, il business dellee ...