Veneto, 561 nuovi contagi e 7 morti. Quasi 1.200 positivi in 48 ore (Di sabato 10 ottobre 2020) il di oggi 10 ottobre del evidenzia 561 nuovi e 7 , con Quasi 1.200 positivi in 48 ore. contagi in forte crescita anche oggi in Veneto, dunque, dove si registrano 561 nuovi casi di positività al ... Leggi su leggo (Di sabato 10 ottobre 2020) il di oggi 10 ottobre del evidenzia 561e 7 , con1.200in 48 ore.in forte crescita anche oggi in, dunque, dove si registrano 561casi dità al ...

Fiorells69 : RT @ilmessaggeroit: Covid Veneto, il bollettino di oggi 10 ottobre: 561 nuovi contagi e 7 morti. Quasi 1.200 positivi in 48 ore https://t.c… - AnsaVeneto : Covid: Veneto, + 561 contagi da ieri. Anche 7 vittime in più, in sole 48 ore oltre 1.150 positivi #ANSA - nuova_venezia : In Veneto 561 casi di positività al coronavirus nelle ultime 24 ore, dalle 8 di ieri mattina alle 8 di stamattina.… - CorriereAlpi : In Veneto 561 casi di positività al coronavirus nelle ultime 24 ore, dalle 8 di ieri mattina alle 8 di stamattina.… - mattinodipadova : In Veneto 561 casi di positività al coronavirus nelle ultime 24 ore, dalle 8 di ieri mattina alle 8 di stamattina.… -