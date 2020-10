The Legend of Zelda: Breath of The Wild 2, per Pachter sarà un successo (Di sabato 10 ottobre 2020) Michael Pachter, noto analista di Wedbush, ha affermato che The Legend of Zelda: Breath of The Wild 2 potrebbe vendere più di 40 milioni di copie The Legend of Zelda: Breath of The Wild 2 potrebbe essere un vero successo, secondo quanto affermato da Michael Pachter. L’analista di Wedbush, famoso per i suoi pronostici non sempre fondati, è convinto che il sequel dell’acclamato capolavoro di Nintendo potrà contare su una marcia in più rispetto al predecessore. Per Pachter The Legend of Zelda: Breath of The Wild 2 conterà su una base di console più grande “Penso ... Leggi su tuttotek (Di sabato 10 ottobre 2020) Michael, noto analista di Wedbush, ha affermato che Theofof The2 potrebbe vendere più di 40 milioni di copie Theofof The2 potrebbe essere un vero, secondo quanto affermato da Michael. L’analista di Wedbush, famoso per i suoi pronostici non sempre fondati, è convinto che il sequel dell’acclamato capolavoro di Nintendo potrà contare su una marcia in più rispetto al predecessore. PerTheofof The2 conterà su una base di console più grande “Penso ...

Ultime Notizie dalla rete : The Legend The Legend of Zelda Breath of the Wild 2: vendite per 40 milioni di copie, per analista Everyeye Videogiochi Capoliveri Legend Cup: Martin Stosek si conferma, Porro e Gaddoni tricolori

10/10/2020 10/10/2020 Aldo Zanardi 0 Views Capoliveri Bike Park, Capoliveri Legend Cup Eleven, Elena Gaddoni, Martin Stosek, Maurizio Melis, samuele porro Grande spettacolo a Capoliveri con la ...

SAMUELE PORRO É ANCORA CAMPIONE ITALIANO MARATHON

Grande giornata alla Capoliveri Legend Cup per il Team Trek Pirelli che mantiene in casa la maglia del campione nazionale italiano XCM grazie a Samuele Porro. Questo è il 5° titolo nazionale XCM per ...

