Scontro sul Bilancio europeo. Mattarella va in pressing sull’Ue. Lite Consiglio-Europarlamento sui fondi 2021-2027. E adesso rischia di slittare pure il Recovery Fund (Di sabato 10 ottobre 2020) È ancora una volta il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a intervenire fermamente in difesa degli interessi italiani in sede Ue. “All’Italia serve solidarietà, non ostacoli”, era stato il monito all’indirizzo della Bce quando nel marzo scorso, sottovalutando gli effetti nefasti del coronavirus sull’intera economia europea Christine Lagarde aveva inizialmente deciso di non intervenire con un ribasso dei tassi, facendo così sprofondare i mercati nella depressione, con la borsa di Milano che lasciò sul terreno il 16,92%, il peggior risultato della sua storia. Stavolta l’occasione è l’interruzione dei negoziati tra Parlamento europeo, Commissione e Consiglio Ue per trovare un accordo sul prossimo Bilancio pluriennale ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 10 ottobre 2020) È ancora una volta il presidente della Repubblica Sergioa intervenire fermamente in difesa degli interessi italiani in sede Ue. “All’Italia serve solidarietà, non ostacoli”, era stato il monito all’indirizzo della Bce quando nel marzo scorso, sottovalutando gli effetti nefasti del coronavirus sull’intera economia europea Christine Lagarde aveva inizialmente deciso di non intervenire con un ribasso dei tassi, facendo così sprofondare i mercati nella depressione, con la borsa di Milano che lasciò sul terreno il 16,92%, il peggior risultato della sua storia. Stavolta l’occasione è l’interruzione dei negoziati tra Parlamento, Commissione eUe per trovare un accordo sul prossimopluriennale ...

