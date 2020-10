Ora solare 2020: ottobre è arrivato ed è quasi ora di cambiare le lancette dell’orologio, ecco quando spostarle. (Di sabato 10 ottobre 2020) Il cambio dell’ora è un sistema ideato nel 1966 che permette di sfruttare il più possibile le ore di luce durante la stagione estiva e per fare in modo di risparmiare energia elettrica. Visto che siamo entrati nella stagione autunnale è arrivato il momento di spostare le lancette un’ora indietro, dandoci così la possibilità di dormire un’ora in più. Questo accadrà precisamente nella notte tra il 24 e il 25 ottobre 2020. Negli ultimi anni si era parlato di una proposta fatta dalla Commissione europea per abolire il cambio dell’ora, che il Parlamento aveva deciso di sostenere e che sarebbe dovuta entrare in vigore tra il 2019 e il 2021. Secondo la posizione comune adottata dai deputati, infatti, gli Stati membri che decidono di mantenere l’ora ... Leggi su virali.video (Di sabato 10 ottobre 2020) Il cambio dell’ora è un sistema ideato nel 1966 che permette di sfruttare il più possibile le ore di luce durante la stagione estiva e per fare in modo di risparmiare energia elettrica. Visto che siamo entrati nella stagione autunnale èil momento di spostare leun’ora indietro, dandoci così la possibilità di dormire un’ora in più. Questo accadrà precisamente nella notte tra il 24 e il 25. Negli ultimi anni si era parlato di una proposta fatta dalla Commissione europea per abolire il cambio dell’ora, che il Parlamento aveva deciso di sostenere e che sarebbe dovuta entrare in vigore tra il 2019 e il 2021. Secondo la posizione comune adottata dai deputati, infatti, gli Stati membri che decidono di mantenere l’ora ...

