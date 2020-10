Kamchatka, ancora ignote le cause del disastro ambientale in corso (Di sabato 10 ottobre 2020) A distanza di alcuni giorni dalla scoperta del disastro ambientale in corso in Kamchatka, regione situata nell’estremo oriente della Russia, non sono ancora note le cause che hanno portato a un vasto inquinamento del mare e alla morte di migliaia di animali acquatici. Un team di Greenpeace Russia è da giorni nell’area colpita, per raccogliere testimonianze fotografiche di quanto sta accadendo ed effettuare campionamenti utili a individuare le fonti di inquinamento. Nelle scorse ore il Rosprirodnadzor, l’ente russo che segue le questioni ambientali, ha diffuso i risultati delle analisi sui campioni di acqua, effettuati il 3 ottobre scorso presso la spiaggia di Khalaktyrsky e la baia di Avacha, dall’agenzia della Direzione interregionale ... Leggi su meteogiornale (Di sabato 10 ottobre 2020) A distanza di alcuni giorni dalla scoperta delinin, regione situata nell’estremo oriente della Russia, non sononote leche hanno portato a un vasto inquinamento del mare e alla morte di migliaia di animali acquatici. Un team di Greenpeace Russia è da giorni nell’area colpita, per raccogliere testimonianze fotografiche di quanto sta accadendo ed effettuare campionamenti utili a individuare le fonti di inquinamento. Nelle scorse ore il Rosprirodnadzor, l’ente russo che segue le questioni ambientali, ha diffuso i risultati delle analisi sui campioni di acqua, effettuati il 3 ottobre spresso la spiaggia di Khalaktyrsky e la baia di Avacha, dall’agenzia della Direzione interregionale ...

