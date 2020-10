Il doppio concerto Map Of The Soul OnE dei BTS in streaming | tutte le info sui biglietti | le date | gli orari e il replay

Leggi su optimagazine

(Di sabato 10 ottobre 2020) È già esplosa la ricerca ossessiva per il Map Of TheOnE dei BTS, ilindella band k-pop coreana più seguita al mondo. Si tratta di unappuntamento con i Bangtan Boys che si esibiscono soprattutto per la Army, la gigantesca fanbase. Ilsarà esclusivamente indopo che la Big Hit, il 25 settembre, ha annunciato l’impossibilità di aprire le porte a un pubblico in presenza. Alle 12 è iniziato il primo appuntamento, ma chi non ha potuto assistere non deve disperare: la Big Hit Entertainment offre la possibilità di visionare ilin differita semplicemente acquistando il biglietto. Map Of The...