Elisabetta Gregoraci guadagni: svelata la cifra dell'assegno di Briatore (Di sabato 10 ottobre 2020) Elisabetta Gregoraci è senza dubbio una delle concorrenti più chiacchierate di questo Grande Fratello Vip. La sua carriera inizia negli anni novanta e partendo da un picoclo paesino della Calbria, con gli anni è riuscita a confermarsi una modella, invitata, conduttrice e valletta di successo. Nel 97 arriva il titolo di Miss Calabria e partecipa a Miss Italia. Il concorso di bellezza fa da trampolino di lancio e arriva a sfilare per Armani e Dolce e Gabbana, per approdare nello show business italiano. All'inizio del 2000, Elisabetta Gregoraci debutta sul piccolo schermo recitando in diverse fiction, tra cui Un medico in famiglia e Il mammo, e apparendo sul grande schermo nei film Il Cielo in una stanza di Carlo Vanzina e C'era un cinese in coma di Carlo Verdone.

