Bendtner e i suoi eccessi | “Una sera da ubriaco ho perso 450mila euro in 90 minuti”

La carriera calcistica di Nicklas Bendtner, esploso appena diciottenne all'Arsenal, non ha preso la piega sperata, complici anche diverse scelte extra campo alquanto discutibili. Oggi, a 32 anni e senza squadra, l'attaccante danese ha deciso di raccontare i suoi eccessi all'interno della sua autobiografia: "Una sera ero troppo ubriaco per sedermi a un tavolo. Ho sprecato 400mila sterline (circa 450mila euro) in 90 minuti al casinò, soldi che non avevo perché il mio conto era scoperto. Sarei andato in bancarotta senza un po' di fortuna. Riesco, barcollando, ad arrivare in bagno e versarmi dell'acqua in faccia. Cerco un bancomat e prendo altre 30mila sterline per continuare a giocare. Mi sentivo una m***a, non smettevo di piangere. Vorrei tornare indietro ...

La carriera da calciatore di Nicklas Bendtner ha vissuto numerosi alti e bassi, al pari della sua vita privata. Tanti gli eccessi per l'attaccante danese, transitato per un breve e sfortunato periodo ...

