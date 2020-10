X Factor 2020 | Bootcamp | Mika | severissimo | non resiste al genio di N A I P VIDEO

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Nella prima puntata didi Xsi è dimostrato un giudice molto severo ma non ha potutore alla seconda prova geniale di N.A.I.P.: ildell'esibizione. La prima puntata didi Xha riportato in scena N.A.I.P., uno dei concorrenti più particolari emersi fin qui nella nuova edizione del talent SKY. E la seconda insolita esibizione, sulle note di "Un rapporto senza alcun senso", ha confermato l'ottima impressione delle Audition, convincendo anche il. Michelangelo Mercuri, questo il vero nome di N.A.I.P. (acronimo di "Nessun artista in particolare") ha portato sul palco di Xun altro pezzo scritto ...