Viabilità Roma Regione Lazio del 09-10-2020 ore 17 | 15

(Di venerdì 9 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 9 OTTOBREORE 17.05 ARIANNA CAROCCI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA DIRAMAZIONESUD UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE TRA MONTEPORZIO CATONE E SAN CESAREO IN DIREZIONE DELL’A1. PASSIAMO AL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA LE USCITE PONTINA E TUSCOLANA; CODE A TRATTI ANCHE IN INTERNA TRA CASSIA E PRENESTINA. CI SPOSTIAMO SULL’ARDEATINA, PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, ISTITUITO IL SENSO UNICO ALTERNATO ALL’ALTEZZA DI VIA CASALI DELLE CORNACCHIOLE. IN VIA AURELIA, PER UN AUTO IN PANNE, CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO VERSO IL CENTRO; AL MOMENTO ATTIVO UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA. INFINE SULLA CASSIA, PER LAVORI A CURA DI ANAS, SI STA IN CODA TRA ...