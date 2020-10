‘Uomini e Donne’, Carlo Pietropoli rompe il silenzio e parla della rottura con Cecilia Zagarrigo: “Dopo 6 mesi di programma e 5 di relazione ho capito che…” (Di venerdì 9 ottobre 2020) Solo ieri l’ex corteggiatrice Cecilia Zagarrigo ha annunciato tra le lacrime la notizia che lei e il tronista Carlo Pietropoli hanno deciso di porre fine alla loro relazione, che durava ormai da cinque mesi e che era iniziata all’interno dello studio di Uomini e Donne dopo sei mesi di conoscenza. Non è passato molto tempo che anche Carlo ha voluto comunicare ai fan attraverso delle storie pubblicate sul suo profilo Instagram le ragioni che li hanno portati a separarsi, spiegando che – sebbene sia stata una decisione molto sofferta – è stato lui a scegliere di mettere un punto al rapporto, in quanto si è reso conto di non riuscire più a dare a Cecilia ciò che merita: Eccomi qua. ... Leggi su isaechia (Di venerdì 9 ottobre 2020) Solo ieri l’ex corteggiatriceha annunciato tra le lacrime la notizia che lei e il tronistahanno deciso di porre fine alla loro, che durava ormai da cinquee che era iniziata all’interno dello studio di Uomini e Donne dopo seidi conoscenza. Non è passato molto tempo che ancheha voluto comunicare ai fan attraverso delle storie pubblicate sul suo profilo Instagram le ragioni che li hanno portati a separarsi, spiegando che – sebbene sia stata una decisione molto sofferta – è stato lui a scegliere di mettere un punto al rapporto, in quanto si è reso conto di non riuscire più a dare aciò che merita: Eccomi qua. ...

