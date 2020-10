The Boys, Shaquille O'Neal irrompe nel panel Zoom del NYCC: "Voglio entrare nei Sette" (Di venerdì 9 ottobre 2020) Shaquille O'Neal ha offerto un assaggio dei suoi poteri da Super dopo l'apparizione a sorpresa nel corso del panel del New York Comic Con dedicato a The Boys. La superstar dell'NBA Shaquille O'Neal ha fatto irruzione nel corso del panel Zoom dedicato alla serie Amazon The Boys per chiedere ufficialmente di entrare a far parte dei Sette. Il panel su The Boys moderato dallo show runner Eric Kripke ha visto l'intervento di un intervistatore d'eccezione, Shaquille O'Neal che, al minuto 10:50, grazie all'aiuto di alcuni filtri, ha sfoggiato le sue doti da supereroe esclamando: "Voglio far parte dei Sette. E ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 9 ottobre 2020)O'ha offerto un assaggio dei suoi poteri da Super dopo l'apparizione a sorpresa nel corso deldel New York Comic Con dedicato a The. La superstar dell'NBAO'ha fatto irruzione nel corso deldedicato alla serie Amazon Theper chiedere ufficialmente dia far parte dei. Ilsu Themoderato dallo show runner Eric Kripke ha visto l'intervento di un intervistatore d'eccezione,O'che, al minuto 10:50, grazie all'aiuto di alcuni filtri, ha sfoggiato le sue doti da supereroe esclamando: "far parte dei. E ...

Ultime Notizie dalla rete : The Boys The Boys, 5 show che dovreste vedere se avete amato la serie Amazon Everyeye Serie TV The Boys, da oggi su Amazon Prime il finale della seconda stagione

Disponibile da oggi il finale della seconda stagione della serie The Boys, disponibile insieme al resto degli episodi su Amazon Prime Video.

