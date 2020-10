Sampdoria | il Presidente Ferrero minacciato di morte

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Ildella, Massimo, ha sporto denuncia contro ignoti presso la questura di Roma, dove risiede, in seguito alle continue minacce ricevute( “Ti ammazziamo”, “Guardati le spalle”). Al suo indirizzo, unoltre, sono stati recapitati anche dei proiettili. Una situazione che si è fatta insostenibile dopo il tentativo fallito di acquisire la società da parte della cordata di Gianluca Vialli e della vicenda Obiang, per la qualeha sempre rivendicato di aver agito in ottemperanza ai controlli amministrativi ai quali sono sottoposte le società di calcio.: “Temo per i miei figli” Ildellaha esternato all’ Adnkronos le proprie preoccupazioni: ...