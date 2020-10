Milano, attivisti per l’ambiente occupano la sede di Cassa depositi e prestiti: “Principale azionista di multinazionali del fossile come Eni e Snam” (Di venerdì 9 ottobre 2020) Nella giornata del sesto sciopero globale per il clima, un gruppo di attivisti ha occupato la sede milanese di Cassa depositi e prestiti. “Vogliamo denunciare il ruolo che questo ente ha nella ripartizione dei soldi del Recovery Fund – hanno spiegato al megafono gli attivisti che fanno parte di centri sociali e reti studentesche – questi soldi sono un’occasione unica per una riconversione ecologica concreta. Ma pensiamo che il ruolo che è stato dato a Cdp è inaccettabile, essendo la principale azionista di multinazionali del fossile italiano come Eni e Snam che hanno tutto l’interesse a fare profitto con i soldi del Recovery fingendosi green”. L'articolo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 ottobre 2020) Nella giornata del sesto sciopero globale per il clima, un gruppo diha occupato lamilanese di. “Vogliamo denunciare il ruolo che questo ente ha nella ripartizione dei soldi del Recovery Fund – hanno spiegato al megafono gliche fanno parte di centri sociali e reti studentesche – questi soldi sono un’occasione unica per una riconversione ecologica concreta. Ma pensiamo che il ruolo che è stato dato a Cdp è inaccettabile, essendo la principaledidelitalianoEni e Snam che hanno tutto l’interesse a fare profitto con i soldi del Recovery fingendosi green”. L'articolo ...

