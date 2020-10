Massimi47715989 : Mattarella, Costituzione contro mostri totalitarismo - Ultima Ora - ANSA - iconanews : Mattarella, Costituzione contro mostri totalitarismo - BuettoG : @AntonioAle57 @lucatelese Consiglierei, MISS IMBUTO&Co. e loro adepti, approfondimenti su: •Costituzione Artt.32/97… - leonemaschio : Bella gente giorno buono a tutti voi amici di ?? apprendo dal telegionare Tg1 Mattarella dona copia anastatica orig… - BuettoG : @Felix01753172 @lucatelese Consiglierei, MISS IMBUTO&Co. e loro adepti, approfondimenti su: •Costituzione Artt.32/9… -

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella Costituzione

Agenzia ANSA

(ANSA) - ROMA, 09 OTT - "La Costituzione è stata scritta avendo davanti agli ... Lo scrive il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel messaggio inviato oggi in occasione dell'ultima ..."Sono stata clandestina e so cosa vuol dire essere respinti. Lo si può essere in tanti modi". Lo ha detto la senatrice a vita Liliana Segre nella sua ultima testimonianza pubblica organizzata presso l ...