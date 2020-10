Lopalco: “Forma più grave di Coronavirus dopo aver avuto l’influenza” (Di venerdì 9 ottobre 2020) Lopalco: “Forma più grave di Coronavirus dopo aver avuto l’influenza” Nell’Italia che affronta la seconda ondata del Coronavirus, continua il dibattito sull’importanza del vaccino contro l’influenza, per cui TPI ha avviato una campagna e una raccolta firme su Change.org. Un’importante opinione al riguardo è arrivata, ieri sera, da Pierluigi Lopalco, epidemiologo e assessore alla Sanità della Regione Puglia. In collegamento con Piazzapulita, su La7, Lopalco ha spiegato perché quest’anno ancora di più è particolarmente importante vaccinarsi contro ... Leggi su tpi (Di venerdì 9 ottobre 2020): “Forma pi&udil’influenza” Nell’Italia che affronta la seconda ondata del, continua il dibattito sull’importanza del vaccino contro l’influenza, per cui TPI ha avviato una campagna e una raccolta firme su Change.org. Un’importante opinione al riguardo &e; arrivata, ieri sera, da Pierluigi, epidemiologo e assessore alla Sanit&a; della Regione Puglia. In collegamento con Piazzapulita, su La7,ha spiegato perché quest’anno ancora di pi&u; &e; particolarmente importante vaccinarsi contro ...

