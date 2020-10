L’arrampicata sulla collina dell’evoluzione

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Tradizioni, credenze, norme, valori e artefatti: questi sono i semi della cultura che coltiva la mente. Quando la cultura ambisce ad essere motore dell’evoluzione, essa va attorno a nuove esperienze, corre “tutto l’orbe delle scienze”, come direbbe il filosofo Giambattista Vico (1668-1744). Egli raccomandava ai giovani di mettere a confronto tutte le idee “perché la varietà delle dottrine aiuta alle scoperte e consiglia la buona scelta” (Tommaseo, 1985). Una siffatta impennata evolutiva vede partecipi le startup ad alta tecnologia. ‘High-tech’ è un’espressione che Wikipedia afferma sia stata usata per la prima volta in un articolo comparso nel 1958 sul New York Times in cui si parlava di “energia atomica” per l’Europa. Il termine ‘startup’ nel senso di ‘impresa in erba’ ...