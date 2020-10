Juventus, furia Ronaldo: non accetta l’isolamento fiduciario (Di venerdì 9 ottobre 2020) La pazienza sarebbe terminata. Il sempre più presunto mal di pancia di Cristiano Ronaldo starebbe infatti accusando dei picchi assai pericolosi e soprattutto preoccupanti agli occhi della dirigenza della Juventus. Quest’ultima avrebbe commesso infatti un grave errore a trascinare con sé il campione portoghese nella tanto discussa bolla d’isolamento. Dopo aver riscontrato due positività all’interno delle staff, i bianconeri infatti, secondo il protocollo d’emergenza, avrebbero effettuato un ritiro comune, al fine di monitorare da vicino la breve quarantena a cui la squadra si sarebbe dovuta sottoporre. Ma non tutto sarebbe andato liscio come l’olio e, nonostante l’intero gruppo abbia lasciato il J Hotel solo pochi giorni, alcuni elementi avrebbero anticipato la partenza e, tra di essi, ci sarebbe ... Leggi su tuttojuve24 (Di venerdì 9 ottobre 2020) La pazienza sarebbe terminata. Il sempre più presunto mal di pancia di Cristianostarebbe infatti accusando dei picchi assai pericolosi e soprattutto preoccupanti agli occhi della dirigenza della. Quest’ultima avrebbe commesso infatti un grave errore a trascinare con sé il campione portoghese nella tanto discussa bolla d’isolamento. Dopo aver riscontrato due positività all’interno delle staff, i bianconeri infatti, secondo il protocollo d’emergenza, avrebbero effettuato un ritiro comune, al fine di monitorare da vicino la breve quarantena a cui la squadra si sarebbe dovuta sottoporre. Ma non tutto sarebbe andato liscio come l’olio e, nonostante l’intero gruppo abbia lasciato il J Hotel solo pochi giorni, alcuni elementi avrebbero anticipato la partenza e, tra di essi, ci sarebbe ...

Furia Genoa: "A Verona con la Primavera"

Quel che molti non sanno, è che tra i tredici disponibili ci sono anche i primavera. Impossibile dunque non toccare l’argomento Juventus-Napoli, Faggiano punta il dito contro la società partenopea: “I ...

Juventus | Antonelli duro su Chiesa | "Lo stiamo ancora aspettando"

Senza scomodare il Divin Codino di cui si è già ampiamente narrato, a fare le spese della furia viola è stato anchedopo il trasferimento ... situazione quest’ultima che la Juventus si troverà spesso ...

