John Lennon a ottant’anni dalla nascita (Di venerdì 9 ottobre 2020) Il Dakota Building è uno dei palazzi gotici più belli di New York. Si trova tra la 72nd Street e il Central Park West. È stato immortalato in tanti film tra cui Rosemary’s Baby di Roman Polański. Yoko Ono e John Lennon decisiero di andare a vivere in questo lussuoso palazzo che divenne anche, dopo il n 1 di White Street, la nuova sede dell’“Ambasciata del paese di Nutopia”, neologismo inventato dai due artisti che univa le parole “new” e “topos” creando la possibilità semantica di una nuova geografia. Un luogo di fantasia, senza terra, senza frontiere, senza documenti. Un luogo che apparteneva a tutti. Fu lì davanti, sul senciato dell’ingresso laterale, che John Lennon fu assassinato, freddato da uno squilibrato, Mark Chapman, che gli sparò e avrebbe poi dichiarato di averlo fatto per avere un po di notorietà. Era la notte dell’8 dicembre del 1980 e John Lennon aveva 40 anni. Leggi su vanityfair (Di venerdì 9 ottobre 2020) Il Dakota Building è uno dei palazzi gotici più belli di New York. Si trova tra la 72nd Street e il Central Park West. È stato immortalato in tanti film tra cui Rosemary’s Baby di Roman Polański. Yoko Ono e John Lennon decisiero di andare a vivere in questo lussuoso palazzo che divenne anche, dopo il n 1 di White Street, la nuova sede dell’“Ambasciata del paese di Nutopia”, neologismo inventato dai due artisti che univa le parole “new” e “topos” creando la possibilità semantica di una nuova geografia. Un luogo di fantasia, senza terra, senza frontiere, senza documenti. Un luogo che apparteneva a tutti. Fu lì davanti, sul senciato dell’ingresso laterale, che John Lennon fu assassinato, freddato da uno squilibrato, Mark Chapman, che gli sparò e avrebbe poi dichiarato di averlo fatto per avere un po di notorietà. Era la notte dell’8 dicembre del 1980 e John Lennon aveva 40 anni.

RaiNews : Le sue canzoni, innestando la tradizione del blues e del rhythm and blues nel terreno fertile del beat britannico,… - italianprins : RT @sweetrhythms: #MIDNIGHT #MUSIC John Lennon, IMAGINE - donatoelisa1 : RT @MMirella28: #LaOccasione Oggi è per ricordare John Lennon - MaestriMargher1 : 'Andrà tutto bene alla fine. E se non va bene, non è la fine.' John Lennon, nato il 9 ottobre 1940 - PaoloBMb70 : Non solo “Imagine”: 80 anni fa nasceva John Lennon, il beatle più visionario -