Inter, Eriksen: “Non voglio passare l’autunno in panchina” (Di venerdì 9 ottobre 2020) “Non mi siederò in panchina tutto l’autunno, almeno non è mia intenzione e spero che non lo sia anche in quelle del club o dell’allenatore. Ci sarà un gran numero di partite in poco tempo, ora ci sono anche tre gare Nazionale insieme“. Queste le parole di Christian Eriksen, giocatore dell’Inter ora in ritiro con la Nazionale danese. “La Champions League riprende a breve, c’è tanto da giocare, sono certo che probabilmente avrò i miei minuti e me li aspetto” ha spiegato il centrocampista offensivo a Tipsbladet. “Sono partito alla grande dopo essere arrivato all’Inter a gennaio e ho cercato di mettermi in mostra” ha aggiunto Eriksen, “poi è arrivata la pandemia con quello che ne è ... Leggi su sportface (Di venerdì 9 ottobre 2020) “Non mi siederò in panchina tutto l’autunno, almeno non è mia intenzione e spero che non lo sia anche in quelle del club o dell’allenatore. Ci sarà un gran numero di partite in poco tempo, ora ci sono anche tre gare Nazionale insieme“. Queste le parole di Christian, giocatore dell’ora in ritiro con la Nazionale danese. “La Champions League riprende a breve, c’è tanto da giocare, sono certo che probabilmente avrò i miei minuti e me li aspetto” ha spiegato il centrocampista offensivo a Tipsbladet. “Sono partito alla grande dopo essere arrivato all’a gennaio e ho cercato di mettermi in mostra” ha aggiunto, “poi è arrivata la pandemia con quello che ne è ...

Inter : ??? | NAZIONALI @Stefandevrij, #Perisic, #Brozovic, @stefanosensi12 e @ChrisEriksen8 in campo con le rispettive Naz… - marcoconterio : ?????? Christian #Eriksen alza la voce e lo fa per la prima volta dal ritiro della ???? 'Non mi siederò in panchina tut… - Inter : A disposizione: 27 Padelli, 97 Radu, 7 Sanchez, 11 Kolarov, 12 Sensi, 13 Ranocchia, 15 Young, 24 Eriksen, 31 Pirol… - InteristaSfega3 : RT @fcin1908it: Eriksen: 'Inter? Alti e bassi. Non voglio passare l'autunno in panchina e non credo che Conte...' - - ricercatOak : RT @Inter: ?? | ANNUNCIO L'eleganza di Milano incontra la tua classe. ?? -