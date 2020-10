Il tempo, una risorsa troppo preziosa per le aziende (Di venerdì 9 ottobre 2020) Dire che il tempo è denaro può sembrare una banalità o un luogo comune, ma ciò è quanto mai vero quando si pensa alle risorse di cui un’azienda può disporre. Si pensi, per esempio, alle potenziali conseguenze di un deposito centralizzato e privo di organizzazione: la sua gestione richiede una notevole quantità di tempo, e trovare i componenti di cui si ha bisogno con rapidità diventa un esercizio complicato. Il primo passo da compiere, in un contesto del genere, è quello di organizzarsi allo scopo di sviluppare un sistema più efficace che consenta di tenere traccia e monitorare le scorte dei pezzi di ricambio. Come garantire l’organizzazione Qual è, dunque, il migliore approccio a cui ricorrere per assicurare l’organizzazione? Per esempio si potrebbero ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 9 ottobre 2020) Dire che ilè denaro può sembrare una banalità o un luogo comune, ma ciò è quanto mai vero quando si pensa alle risorse di cui un’azienda può disporre. Si pensi, per esempio, alle potenziali conseguenze di un deposito centralizzato e privo di organizzazione: la sua gestione richiede una notevole quantità di, e trovare i componenti di cui si ha bisogno con rapidità diventa un esercizio complicato. Il primo passo da compiere, in un contesto del genere, è quello di organizzarsi allo scopo di sviluppare un sistema più efficace che consenta di tenere traccia e monitorare le scorte dei pezzi di ricambio. Come garantire l’organizzazione Qual è, dunque, il migliore approccio a cui ricorrere per assicurare l’organizzazione? Per esempio si potrebbero ...

Ultime Notizie dalla rete : tempo una Effimera parentesi anticiclonica, poi una lunga fase di tempo PERTURBATO, a tratti anche FREDDO MeteoLive.it Super Demare, Nibali scalda i motori

Avanti a colpi di doppietta: dopo Ganna, raddoppia anche Arnaud Demare. Con una volata che toglie fiato e parole a tutti: se la prima l’aveva vinta per un millimetro, questa la conquista per distacco.

Un libro e la Fanfara Omaggio a Cantini bersagliere cantastorie

Ricordare colui che fu uno dei protagonisti della guerra in Africa. Un bersagliere del 12° Reggimento che fino a poco tempo fa era conosciuto nella sua veste di cantastorie: una presenza fissa, insiem ...

