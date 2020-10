Crotone, attesa per Rojas: il classe 2002 domani in città (Di venerdì 9 ottobre 2020) Luis Rojas ha completato le pratiche burocratiche per il suo arrivo a Crotone: grande attesa per il centrocampista classe 2002 Il Crotone è sempre più vicino a Luis Rojas, centrocampista classe 2002 che domattina metterà piede in città e si unirà alla rosa a disposizione del tecnico Giovanni Stroppa. Come riportato da tuttomercatoweb.com, l’ex Universidad de Chile ha risolto le ultime pratiche burocratiche nelle scorse ore. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 9 ottobre 2020) Luisha completato le pratiche burocratiche per il suo arrivo a: grandeper il centrocampistaIlè sempre più vicino a Luis, centrocampistache domattina metterà piede in città e si unirà alla rosa a disposizione del tecnico Giovanni Stroppa. Come riportato da tuttomercatoweb.com, l’ex Universidad de Chile ha risolto le ultime pratiche burocratiche nelle scorse ore. Leggi su Calcionews24.com

sportli26181512 : Milan, attesa per Rebic: nuovo controllo la prossima settimana: In vista del derby di Milano, il Corriere dello Spo… - wesud_news : Crotone, AKC in attesa delle date e luoghi delle finali nazionali - donati_donati : RT @StefanoDonati27: Perché il Milan con due positivi parte per Crotone mentre il Napoli non può partire per Torino? Il presidente del Nap… - LuigiLiccardo6 : RT @scottotweet: #Bakayoko ha firmato col #Napoli, contratto depositato in attesa degli annunci di rito. #Ciciretti ufficiale al #Chievo in… - Salvato95551627 : RT @scottotweet: #Bakayoko ha firmato col #Napoli, contratto depositato in attesa degli annunci di rito. #Ciciretti ufficiale al #Chievo in… -

Ultime Notizie dalla rete : Crotone attesa Crotone, AKC in attesa delle date e luoghi delle finali nazionali wesud Crotone, attesa per Rojas: il classe 2002 domani in città

Luis Rojas ha completato le pratiche burocratiche per il suo arrivo a Crotone: grande attesa per il centrocampista classe 2002 Il Crotone è sempre più vicino a Luis Rojas, centrocampista classe 2002 ...

Ufficiale, il Milan annuncia: "Ibrahimovic è guarito dal Covid"

Zlatan Ibrahimovic si è messo alle spalle la positività al Covid-19 e ora è pronto a rimettersi a disposizione del Milan: "Guarito!".

Luis Rojas ha completato le pratiche burocratiche per il suo arrivo a Crotone: grande attesa per il centrocampista classe 2002 Il Crotone è sempre più vicino a Luis Rojas, centrocampista classe 2002 ...Zlatan Ibrahimovic si è messo alle spalle la positività al Covid-19 e ora è pronto a rimettersi a disposizione del Milan: "Guarito!".