Covid | Iss | ' 1 181 nuovi focolai | per la prima volta elementi di criticità'

stebellentani : Dai dati ISS diffusi dalle agenzie emergono nuovi dati sui decessi covid. Etá media alzata da 77,8 a 81,7 anni. Sot… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Covid, Iss: 'E' essenziale evitare aggregazioni pubbliche e private' #coronavirus - MassimoChiaram7 : RT @SkyTG24: Coronavirus, Iss: “L’epidemia accelera. Indice Rt pari a 1,06” - mattinodinapoli : Covid, il report Iss: «Rt in Italia a 1,06, oltre 3.800 focolai attivi» - Affaritaliani : Covid, Rezza (Iss): “Contagi aumentano per decima settimana di fila. Evitare assembramenti” -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Iss

È quanto affermano ministero della Salute e l'Istituto superiore di sanità (Iss) nel monitoraggio Covid relativo al periodo 28 settembre-4 ottobre 2020 sottolineando che «è obbligatorio adottare con ...ROME, OCT 9 - The spread of COVID-19 is accelerating in Italy and the nation's health services are starting to feel the strain, the Higher Health Institute said Friday in its weekly monitoring report ...