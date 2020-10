Coronavirus, 103 nuovi casi in Abruzzo, aumentano i ricoveri (Di venerdì 9 ottobre 2020) L'Aquila - Brusca impennata dei contagi da Covid-19 in Abruzzo: sono 103 i nuovi casi emersi nelle ultime ore dall'analisi di 2.787 tamponi, numero record di test eseguiti in un solo giorno. Il dato sui nuovi casi è uno dei più alti mai registrati dall'inizio dell'emergenza. Per vedere cifre analoghe bisogna tornare indietro all'inizio di aprile. Il totale regionale sale a 4.886. C'è un decesso recente, una 80enne del Chietino: il bilancio delle vittime sale a 487. aumentano i ricoveri in ospedale. I nuovi pazienti hanno età compresa tra i 3 e i 96 anni. I positivi con età inferiore ai 19 anni sono otto: quattro in provincia di Pescara, uno in provincia di Chieti e tre in provincia di Teramo. Dei 103 ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di venerdì 9 ottobre 2020) L'Aquila - Brusca impennata dei contagi da Covid-19 in: sono 103 iemersi nelle ultime ore dall'analisi di 2.787 tamponi, numero record di test eseguiti in un solo giorno. Il dato suiè uno dei più alti mai registrati dall'inizio dell'emergenza. Per vedere cifre analoghe bisogna tornare indietro all'inizio di aprile. Il totale regionale sale a 4.886. C'è un decesso recente, una 80enne del Chietino: il bilancio delle vittime sale a 487.in ospedale. Ipazienti hanno età compresa tra i 3 e i 96 anni. I positivi con età inferiore ai 19 anni sono otto: quattro in provincia di Pescara, uno in provincia di Chieti e tre in provincia di Teramo. Dei 103 ...

