Capello sicuro: “Scudetto? La squadra da battere è… l’Inter” (Di venerdì 9 ottobre 2020) Fabio Capello dice Inter. L'ex allenatore e ct ha detto la sua al Corriere dello Sport in merito alla corsa scudetto in questa strana stagione 2020-21 dando i nerazzurri per favoriti alla vittoria finale rispetto i campioni in carica della Juventus.Capello: "La squadra da battere è... l'Inter"caption id="attachment 1027791" align="alignnone" width="594" Inter (Getty Images)/caption"C'è una squadra da battere, l'Inter. Non è riuscita a vendere i giocatori in esubero e così si trova una formazione doppia. Significa che sarà costantemente competitiva. La Juve ha saltato il test più significativo, quello con il Napoli. Avrà il problema di gestire molti attaccanti e bisogna vedere se e in quanto tempo diventerà la Juventus di Pirlo". ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 9 ottobre 2020) Fabiodice Inter. L'ex allenatore e ct ha detto la sua al Corriere dello Sport in merito alla corsa scudetto in questa strana stagione 2020-21 dando i nerazzurri per favoriti alla vittoria finale rispetto i campioni in carica della Juventus.: "Ladaè... l'Inter"caption id="attachment 1027791" align="alignnone" width="594" Inter (Getty Images)/caption"C'è unada, l'Inter. Non è riuscita a vendere i giocatori in esubero e così si trova una formazione doppia. Significa che sarà costantemente competitiva. La Juve ha saltato il test più significativo, quello con il Napoli. Avrà il problema di gestire molti attaccanti e bisogna vedere se e in quanto tempo diventerà la Juventus di Pirlo". ...

ItaSportPress : Capello sicuro: 'Scudetto? La squadra da battere è... l'Inter' - - zazoomblog : Juventus Capello sicuro: “Bilancio pesante ma il progetto c’è” - #Juventus #Capello #sicuro: #“Bilancio - OdeonZ__ : Inter, Capello sicuro: 'Sei la favorita per lo scudetto!' - sportli26181512 : Inter, Capello sicuro: 'Sei la favorita per lo scudetto!': Inter, Capello sicuro: 'Sei la favorita per lo scudetto!… - RomanoTrullese : @Boboj29 @CiulliSandra Spero di poterlo vedere un giorno allenare la Juve, sono sicuro che come altri ex milanisti… -

Ultime Notizie dalla rete : Capello sicuro Capello sicuro: “Scudetto? La squadra da battere è… l’Inter” ItaSportPress Capello sicuro: “Scudetto? La squadra da battere è… l’Inter”

Queste le parole sicure di Fabio Capello in riferimento al campionato. “Credo proprio che la lotta per lo scudetto sarà tra queste due. Con il pericolo Atalanta, che l’esperienza internazionale ha ...

Capelli ricci? Qual è il problema?

Tecniche e rimedi per ottenere capelli ricci perfetti e duraturi. Ecco cosa bisogna temere e cosa bisogna assolutamente provare!

Queste le parole sicure di Fabio Capello in riferimento al campionato. “Credo proprio che la lotta per lo scudetto sarà tra queste due. Con il pericolo Atalanta, che l’esperienza internazionale ha ...Tecniche e rimedi per ottenere capelli ricci perfetti e duraturi. Ecco cosa bisogna temere e cosa bisogna assolutamente provare!