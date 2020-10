Arezzo, ufficiale: arriva Alessio Cerci (Di venerdì 9 ottobre 2020) Colpo dell’Arezzo che si assicura le prestazioni sportive di Alessio Cerci, che per la prima volta in carriera giocherà in un campionato di Serie C. Il talentuoso esterno d’attacco classe 1987 ha vestito nella scorsa stagione la maglia della Salernitana in B e i colori sociali restano molto simili anche nella sua nuova avventura in Toscana. Orgogliosa la dirigenza: “C’è una ciliegina: c’è un giocatore che ha deciso di sposare il nostro progetto. Un giocatore che con tanta voglia di rivalsa ha deciso di scommettere con noi, Alessio Cerci”, spiega in conferenza il ds Di Bari. Leggi su sportface (Di venerdì 9 ottobre 2020) Colpo dell’che si assicura le prestazioni sportive di, che per la prima volta in carriera giocherà in un campionato di Serie C. Il talentuoso esterno d’attacco classe 1987 ha vestito nella scorsa stagione la maglia della Salernitana in B e i colori sociali restano molto simili anche nella sua nuova avventura in Toscana. Orgogliosa la dirigenza: “C’è una ciliegina: c’è un giocatore che ha deciso di sposare il nostro progetto. Un giocatore che con tanta voglia di rivalsa ha deciso di scommettere con noi,”, spiega in conferenza il ds Di Bari.

