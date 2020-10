Traffico Roma del 08-10-2020 ore 09 | 00

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Roomba infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane ci sono rientrata verso il centro in particolare sulla Cassia tra all’Olgiata e la torta e poi tra la Giustiniana Tomba di Nerone lungo la Flaminia da Labaro al bivio di Tor di Quinto sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna incolonnamenti tra il bivio con laFiumicino e lucida Pontina Eur sempre in esterna code tra la Prenestina al bivio con laL’Aquila ci sono cose anche a tutta la turbano dellaL’Aquila da via di Tor Cervara la tangenziale est e in tangenziale incolonnamenti Tra l’uscita ...