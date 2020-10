Roma Nord | Intensa attività di spaccio nei quartieri di Monte Mario e Ottavia

(Di giovedì 8 ottobre 2020) I Carabinieri della CompagniaCassia, a conclusione di una complessa attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia – presso il Tribunale di, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dall’Ufficio del G.I.P. del Tribunale Ordinario di, nei confronti di otto persone, delle quali due agli arresti domiciliari, quattro obbligo di dimora e tre con obbligo di presentazione presso gli uffici della Polizia Giudiziaria. Le otto persone sottoposte alle misure cautelari sono ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione a delinquere finalizzata al traffico nonché alla detenzione ai fini di, e, in concorso, di sostanze stupefacenti di vario tipo. Nel corso ...

Nel Lazio la situazione è peggiore rispetto alle altre regioni. Nel drive-in alla Casa della Salute di Labaro, quartiere nord di Roma, le auto arrivano intorno alle 2 del mattino per essere in prima ...Bandi pubblici rinviati o congelati per evitare nuovi focolai. Migliaia i posti a rischio a causa delle normative anti covid e al rischio contagi ...