Riforma pensioni, Elsa Fornero si a quota 102, ma durerà poco (Di giovedì 8 ottobre 2020) Elsa Fornero promuove l’idea della quota 102 affermando che potrebbe evitare lo scalone che provocherà la scadenza della quota 100 il 31 dicembre 2021. Elsa Fornero comprende il terrore dei lavoratori di attendere ulteriori 5 anni per poter accedere alla pensione . L’ultimo anno della quota 100, il prossimo, secondo la Fornero dovrebbe preparare alla scadenza e alla transizione che ne seguirà. Alla domanda se la quota 102 potrebbe essere la soluzione l’ex ministro del Lavoro risponde: “Diciamo che quota 102 non è necessariamente una buona idea, ma come passaggio per imprimere una certa graduaità si può incominciare a vedere se magari – ha ... Leggi su pensioniefisco (Di giovedì 8 ottobre 2020)promuove l’idea della102 affermando che potrebbe evitare lo scalone che provocherà la scadenza della100 il 31 dicembre 2021.comprende il terrore dei lavoratori di attendere ulteriori 5 anni per poter accedere alla pensione . L’ultimo anno della100, il prossimo, secondo ladovrebbe preparare alla scadenza e alla transizione che ne seguirà. Alla domanda se la102 potrebbe essere la soluzione l’ex ministro del Lavoro risponde: “Diciamo che102 non è necessariamente una buona idea, ma come passaggio per imprimere una certa graduaità si può incominciare a vedere se magari – ha ...

GiorgioSciara01 : @FabGiagnoni La spesa pensionistica italiana non è sopportabile dallo Stato se non vogliamo far saltare il sistema… - nicolo_frate : Indecisione su cosa avverrà prima: riforma delle pensioni, diritti dei lavoratori o tasse agli imprenditori? - FirenzePost : Pensioni: ancora proposte di riforma per il dopo Quota 100, il pensionamento flessibile - ThManfredi : Aspe’. Ora con una maggggia tutta mia, te intrigo.. E via lockdown. (Ma valeva anche per la riforma delle pensioni… - Deiana_Luca9 : Dammi una P , Riforma delle pensioni Dammi una C , Riforma del catasto in senso peggiorativo Dammi una S , riduzion… -

Ultime Notizie dalla rete : Riforma pensioni Riforma pensioni 2020, parla Fornero: ok Quota 102 per evitare scalone, ma solo all'inizio Pensioni Per Tutti Pensione: la Fornero promuove Quota 102. Ma durerà poco tempo!

Elsa Fornero torna prepotentemente nel dibattito pubblico e parla del futuro della nostra pensione. Questa volta promuove Quota 102.

Forum Enpaia sul dopo Covid, investire sull'innovazione agricola

Roma, 8 ott. (askanews) - La Fondazione Enpaia e gli investitori istituzionali a sostegno dell'economia reale del Paese. E' questo il ...

Elsa Fornero torna prepotentemente nel dibattito pubblico e parla del futuro della nostra pensione. Questa volta promuove Quota 102.Roma, 8 ott. (askanews) - La Fondazione Enpaia e gli investitori istituzionali a sostegno dell'economia reale del Paese. E' questo il ...