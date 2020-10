Quante ore si passano in macchina per un tampone. L'Odissea dei drive in (Di giovedì 8 ottobre 2020) AGI - Ore in coda ai drive in, giorni per avere il risultato, centralini telefonici in tilt, informazioni non sempre chiare, modalità e regole che cambiano con disorientante frequenza. I casi di Covid in Italia si impennano e in tutto il Paese è partita la caccia al tampone, ma il sistema (anzi, i sistemi, visto che ogni Regione fa a modo suo) sembra evidentemente in sofferenza. Lo dimostrano i numeri: se è vero che ieri è stato ancora ritoccato il record di tamponi fatti, arrivato a 125mila in un giorno, la percentuale positivi/persone testate è in preoccupante crescita, dallo 0,5% di questa estate al 4,58% di ieri. Segno che i test non riescono più a prevenire le catene di trasmissione ed è cominciata la fase dell'”inseguimento” ai positivi, che sono sempre di ... Leggi su agi (Di giovedì 8 ottobre 2020) AGI - Ore in coda aiin, giorni per avere il risultato, centralini telefonici in tilt, informazioni non sempre chiare, modalità e regole che cambiano con disorientante frequenza. I casi di Covid in Italia si impennano e in tutto il Paese è partita la caccia al, ma il sistema (anzi, i sistemi, visto che ogni Regione fa a modo suo) sembra evidentemente in sofferenza. Lo dimostrano i numeri: se è vero che ieri è stato ancora ritoccato il record di tamponi fatti, arrivato a 125mila in un giorno, la percentuale positivi/persone testate è in preoccupante crescita, dallo 0,5% di questa estate al 4,58% di ieri. Segno che i test non riescono più a prevenire le catene di trasmissione ed è cominciata la fase dell'”inseguimento” ai positivi, che sono sempre di ...

Per quanto riguarda il centrale slovacco, che al momento della notizia si trovava in ritiro con la propria nazionale, ha appena scritto sui propri social per rassicurare i tifosi. Skriniar, come ...

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati oltre 4.000 nuovi contagi ... Lo ha annunciato il primo ministro Nicola Sturgeon, secondo quanto riferisce la Bbc. "Niente di tutto questo è facile", ha ...

