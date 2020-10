Professore picchia alunno | ‘Sbagli tu e lo faccio anche io’ | VIDEO (Di giovedì 8 ottobre 2020) Un filmato in cui un Professore picchia alunno sta circolando sui social network. Evidente come il docente abbia perso la calma col giovane. Circola da alcune ore sul web un filmato in cui un Professore picchia alunno. Il fatto è accaduto all’interno di un liceo della provincia di Salerno, il ‘Pomponio Leto’ di Teggiano. Il … L'articolo Professore picchia alunno ‘Sbagli tu e lo faccio anche io’ VIDEO è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 8 ottobre 2020) Un filmato in cui unsta circolando sui social network. Evidente come il docente abbia perso la calma col giovane. Circola da alcune ore sul web un filmato in cui un. Il fatto è accaduto all’interno di un liceo della provincia di Salerno, il ‘Pomponio Leto’ di Teggiano. Il … L'articolo‘Sbagli tu e loio’è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

MamolkcsMamol : Professore picchia in classe uno studente senza mascherina: «Sbagli tu, sbaglio io» - romanino48 : @MercuriRibelle Sembra proprio che l'abbiano eliminato, ti assicuro che era veramente vomitevole, un professore che picchia un alunno! - corrmezzogiorno : #Napoli Professore picchia alunno, indagano i carabinieri | Video - infoitinterno : Teggiano: schiaffi e tirate di capelli, professore picchia studente in classe - ragionarte : @StaseraItalia minchia come picchia @NicolaPorro contro il Professore Galli! Una volta era un liberale! cc @giucruciani @DAVIDPARENZO -