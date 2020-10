Pecoraro: “File su Inter – Juve sparito. Orsato premiato dopo l’errore, ma di che parliamo?” (Di giovedì 8 ottobre 2020) 28 aprile 2018. Allo stadio San Siro di Milano va in scena il big match tra Inter e Juventus. Minuto 57. L’Inter, in 10 uomini da 40 minuti, tiene bene il campo ed il risultato si ancora sull’1-1. Pjanic, già ammonito, compie un brutto fallo sul centrocampista nerazzurro Rafinha. Per Orsato il fallo del bosniaco, … L'articolo Pecoraro: “File su Inter – Juve sparito. Orsato premiato dopo l’errore, ma di che parliamo?” Leggi su dailynews24 (Di giovedì 8 ottobre 2020) 28 aprile 2018. Allo stadio San Siro di Milano va in scena il big match trantus. Minuto 57. L’, in 10 uomini da 40 minuti, tiene bene il campo ed il risultato si ancora sull’1-1. Pjanic, già ammonito, compie un brutto fallo sul centrocampista nerazzurro Rafinha. Peril fallo del bosniaco, … L'articolo: “File sul’errore, ma di che parliamo?”

zazoomblog : Pecoraro: “File su Inter – Juve sparito. Orsato premiato dopo l’errore ma di che parliamo?” - #Pecoraro: #“File… - vapo59 : RT @it_inter: L'ex Procuratore Federale #Pecoraro: 'Quel file su Inter-Juve di #Orsato è sparito e riguardava un errore gravissimo che ha c… - _twilight_town_ : RT @luigpari: Il protocollo comunica che l’audio Orsato-Var fu regolarmente inviato al procuratore Pecoraro. Il file era contenuto in una… - CarbonToni : RT @luigpari: Il protocollo comunica che l’audio Orsato-Var fu regolarmente inviato al procuratore Pecoraro. Il file era contenuto in una… - Danila9631 : RT @luigpari: Il protocollo comunica che l’audio Orsato-Var fu regolarmente inviato al procuratore Pecoraro. Il file era contenuto in una… -