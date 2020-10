Nero a Metà 3 ci sarà (Di giovedì 8 ottobre 2020) Claudio Amendola La prima battaglia di questa nuova stagione tv può dirsi vinta per Rai Fiction: la seconda stagione di Nero a Metà, che si conclude questa sera su Rai 1, ha debuttato con il 19.9% di share, assestandosi poi intorno al 21%. Un successo oggettivo, che la rete e Cattleya evidentemente si aspettavano, dal momento che la terza stagione era in cantiere già prima del debutto. A darne notizia proprio in fase di lancio di Nero a Metà 2 è stato il protagonista Claudio Amendola, che in un’intervista a Sorrisi ha svelato che il nuovo capitolo era già in fase di scrittura e che si immaginava di iniziare le riprese tra gennaio e febbraio 2021. Notizia poi confermata anche dal regista Marco Pontecorvo. Le tempistiche potranno anche variare, soprattutto essendoci ancora di mezzo lo spettro del ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 8 ottobre 2020) Claudio Amendola La prima battaglia di questa nuova stagione tv può dirsi vinta per Rai Fiction: la seconda stagione dia Metà, che si conclude questa sera su Rai 1, ha debuttato con il 19.9% di share, assestandosi poi intorno al 21%. Un successo oggettivo, che la rete e Cattleya evidentemente si aspettavano, dal momento che la terza stagione era in cantiere già prima del debutto. A darne notizia proprio in fase di lancio dia Metà 2 è stato il protagonista Claudio Amendola, che in un’intervista a Sorrisi ha svelato che il nuovo capitolo era già in fase di scrittura e che si immaginava di iniziare le riprese tra gennaio e febbraio 2021. Notizia poi confermata anche dal regista Marco Pontecorvo. Le tempistiche potranno anche variare, soprattutto essendoci ancora di mezzo lo spettro del ...

nero_a_meta : RT @Trash___Boy: Ore 1.20, sistemazione della copertina. Ore 3.00, bacio. Ore 4.00, trombata. Ore 6:30, nascita del figlio di Alberto e… - luatom : @nero_a_meta Eh...Speranza è proprio senza speranza! ?? aspetta adesso che sono in barca...?? - bevllisario : Appena finita nero a metà e sono in lacrime per il matrimonio di Cinzia e Cantabella??????????i miei figliiii - nero_a_meta : @luatom Eh fino a un certo punto, cugina. Mi pareva evidente fin dall'inizio l'andazzo ???? - luatom : @nero_a_meta ?????? povera Speranza! -

Ultime Notizie dalla rete : Nero Metà Skin: «Mi dipingevano come un mostro, ho imparato a essere felice» Sette del Corriere della Sera