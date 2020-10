Monza, due calciatori positivi al Coronavirus (Di giovedì 8 ottobre 2020) Due calciatori del Monza sono risultati positivi al Covid. "A.C. Monza comunica che dopo l'ultimo ciclo di tamponi eseguiti, sono stati riscontrati due casi di positività al Covid-19 all'interno del gruppo squadra", si legge nella nota del club brianzolo. "I due giocatori, completamente asintomatici, sono stati immediatamente posti in quarantena a domicilio, in ottemperanza alle normative sanitarie in vigore. Tutti gli altri tamponi eseguiti tra il gruppo squadra sono risultati negativi", conclude il Monza. ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di giovedì 8 ottobre 2020) Duedelsono risultatial Covid. "A.C.comunica che dopo l'ultimo ciclo di tamponi eseguiti, sono stati riscontrati due casi dità al Covid-19 all'interno del gruppo squadra", si legge nella nota del club brianzolo. "I due giocatori, completamente asintomatici, sono stati immediatamente posti in quarantena a domicilio, in ottemperanza alle normative sanitarie in vigore. Tutti gli altri tamponi eseguiti tra il gruppo squadra sono risultati negativi", conclude il. ITA Sport Press.

