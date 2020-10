L’Equipe | Euro2020 ancora a rischio Uefa preoccupata per una seconda ondata di Covid-19

Leggi su sportface

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Euro 2020 è stato posticipato al 2021 per via dell’emergenza sanitaria legata alla pandemia di-19, ma l’incertezza in merito alla disputa di tale competizione continua a regnare sovrana anche all’interno della. Stando a quanto riportato da ‘L’Equipe’, infatti, ladel virus che si sta evolvendo in questi giorni potrebbe scombinare di nuovi i piani per un Europeo che dovrebbe essere itinerante in ben dodici città. Le criticità riscontrate riguarderebbero la salute dei giocatori, lo svolgimento effettivo delle partite, l’accoglienza degli spettatori, il trasporto e le regole sulla quarantena attualmente in vigore sono gli elementi di cui si dovrà tenere conto.