Hyundai i10 e i30 N Line | la prova de Il Fatto it – Compatte e pepate – FOTO

(Di giovedì 8 ottobre 2020) La campagna tutt’intorno, le Alpi già parzialmente innevate a nord e a ovest, a cento metri una delle più belle abbazie cistercensi lombarde, quella di Morimondo. I monachelli che la fondarono, nel lontano 1134, arrivavano dall’abbazia di Morimondo, nella zona dell’attuale dipartimento dell’Alta Marna. Le sei vetture pronte alla prima presa di contatto – tre i30 e tre i10 – arrivano da più lontano ancora, dagli stabilimenti dellanella Repubblica Ceca e in Turchia. Per la piccoletta i10, l’appuntamento alle porte di Milano – ma in mezzo al verde – riguarda solo la N, visto che gli altri allestimenti sono già nelle concessionarie italiane da inizio anno. La i30 è invece alle prese con un face lift che riguarda anche gli allestimenti non-N ...

fattiamotore : Hyundai i10 e i30 N Line, la prova de Il - MarcoScafati1 : #Hyundai #i10 e #i30 N Line, la prova de Il - eligeSeebe : Auto Hyundai i10 classic #Auto - AutosMarktDE : Auto Hyundai i10 classic #Auto - LolloOlmi : @pupillo74 @yourj1982 Volevo comprare una 812 Superfast ma poi ho optato per la Hyundai i10. ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Hyundai i10

Il Fatto Quotidiano

Guarda i 5 risultati per Hyundai i10 in vendita Caresanablot al miglior prezzo, l'auto usata più conveniente parte da 2.900 €. Cerchi più auto di seconda mano? Scopri anche tutte le offerte per Hyunda ...Guarda i 162 risultati per Hyundai i10 marrone in vendita al miglior prezzo, l'auto usata più conveniente parte da 5.500 €. Cerchi più auto di seconda mano? Scopri anche tutte le offerte per Hyundai i ...