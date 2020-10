GTA Online | Contact Missions – ricompense doppie

Leggi su gamerbrain

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Ci sono delle chiamate da non perdere per nessun motivo. Che si tratti di Martin Madrazo che vuole aiuto per neutralizzare dei bersagli pericolosi, di Simeon che ti offre interessantiper delle missioni di recupero o di Gerald che vuole una mano in Via d’uscita, tutte le missioni di un contatto, classiche e più recenti, fruttano GTA$ e RP doppi fino al 14 ottobre. Accetta le missioni di un contatto tenendo d’occhio le notifiche per messaggi e chiamate, controllando la sezione Missioni del menu Attività o utilizzando la funzione Partita veloce sul tuo iFruit. Se hai bisogno di rinforzi, assolda dell’aiuto extra: i salari di associati e guardie sono triplicati per i prossimi sette giorni, quindi tanto di guadagnato anche per loro. Se questo non è fare affari…triple nelle gare ...