Giuditta Sin | il Burlesque e un cielo notturno

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Amo Roma di notte. Mi piace percorrerla e vedere le sue luci e le sue ombre. Tuttavia, in epoca di pandemia, anche la Città Eterna segna il passo e si arrende ad una desolante e silenziosa solitudine. Mi chiedo se questo vuoto esteriore non si stia lentamente insinuando nei nostri cuori e nelle nostre anime, inducendoci a seppellire persino la speranza che quelle strade e quelle piazze possano tornare piene di vita e di persone. E’ un processo che vorrebbe avvolgere anche l’arte. Già, l’arte ai tempi del Covid…è un pensiero ricorrente: lo spettacolo, l’espressione artistica dal vivo possono essere fra le vittime più rimpiante del lockdown. Non soltanto quello ufficiale, ma anche quello interiore che ha attecchito dentro di noi insieme alla paura, all’incertezza, alle preoccupazioni economiche. E noi crediamo fermamente ...