Furti in abitazioni con la tecnica del "foglio trasparente": arrestata banda di ladri

Sette gli arrestati, gravemente indiziati del reato di furto in abitazioni in zone centrali di Milano. Le indagini della polizia: case aperte con le cosiddette "chiavi bulgare". Una banda di ladri georgiani è stata arrestata dagli investigatori della Seconda sezione della squadra mobili di Milano in quanto gravemente indiziati dal reato di furto in abitazioni

