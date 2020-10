Ex agente accusato di morte George Floyd libero su cauzione 1 mln $

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Derek Chauvin, l'exdella polizia di Minneapolisdell'omicidio di, è stato rilasciato sudopo il versamento di un milione di dollari. Chauvin èdi aver uccisotenendo un ginocchio sul collo dell'uomo per otto minuti durante un fermo di polizia lo scorso 25 maggio. E' stato rilasciato con la condizionale e dovrà presentarsi in tribunale a marzo del prossimo anno. La notizia ha fatto scalpore e centinaia di manifestanti sono scesi in piazza a Minneapolis, ora si teme che possano riesplodere le tensioni razziali a poche settimane delle elezioni presidenziali.Chauvin, 44 anni, era detenuto dal 31 maggio dopo il suo arresto. Gli altri ex poliziotti, Tou Thao, J. Alexander Kueng e il 37enne Thomas Lane, ...