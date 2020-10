Due mondi opposti nel video di C’Hai Ragione Tu di Emma con Gianni Bismark (Di giovedì 8 ottobre 2020) Nel video di C’Hai Ragione Tu di Emma con Gianni Bismark c’è un mix di generi che coniuga il mondo della pop star salentina a quello di Tiziano Menghi, rapper romano. Il singolo era stato annunciato da Emma, che aveva raccontato anche la genesi del brano. Al centro del racconto c’è il vissuto di una coppia in crisi, sviluppato proprio grazie alle differenze tra i due artisti coinvolti. Il brano è in radio a cominciare dal 2 ottobre e farà parte di Nati Diversi: L’Ultima Cena, reload dell’ultimo album di Bismark già rilasciato nel marzo del 2020. Il singolo porta la firma di Emma, quella di Gianni Bismark ma anche quella di Franco126. I tre artisti ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 8 ottobre 2020) Neldi C’HaiTu diconc’è un mix di generi che coniuga il mondo della pop star salentina a quello di Tiziano Menghi, rapper romano. Il singolo era stato annunciato da, che aveva raccontato anche la genesi del brano. Al centro del racconto c’è il vissuto di una coppia in crisi, sviluppato proprio grazie alle differenze tra i due artisti coinvolti. Il brano è in radio a cominciare dal 2 ottobre e farà parte di Nati Diversi: L’Ultima Cena, reload dell’ultimo album digià rilasciato nel marzo del 2020. Il singolo porta la firma di, quella dima anche quella di Franco126. I tre artisti ...

SIAV_VE : #COCO4CCI ?? Sei un’agenzia creativa o un’azienda manifatturiera? Il nostro obiettivo è favorire il vostro incontro… - mesanti64 : @Marco562017 Sarri con noi non c’entrava nulla. Abbiamo provato ma i due mondi erano, sono e saranno inconciliabili… - hoxeheome : Giocare il futuro per imparare. Il foresight strategico dell'Institute for the Future unito al #LEGOseriousplay. Du… - GiacominStefano : @Blowjoint @MarianoBoh1 Non ho dubbi che i due mondi siano perfettamente collegati e convivano nella stessa nazione a discapito nostro - unaCrawleyacaso : Hope e il tatto sono due mondi che non si incontrano proprio mai eh. #twittamibeautiful -

Ultime Notizie dalla rete : Due mondi Rubavano all'interno delle auto in sosta: fermati e denunciati Due Mondi News “C’hai ragione tu”, il nuovo video di Gianni Bismark e Emma

Emma e Gianni Bismark, due mondi a confronto, due anime che hanno voglia di raccontare, di mettere in musica il loro vissuto, il nostro vissuto, il vissuto di una coppia in crisi. Il brano “C’hai ragi ...

Asl, Juve e Napoli: vi immaginate se per tutto il campionato si deve fare ‘sta tarantella?

Asl, Juve e Napoli: vi immaginate se per tutto il campionato si deve fare ‘sta tarantella? “La Juve rispetta i regolamenti”. Secondo Agnelli, capo branco dei presunti legalisti, sarebbe stato il club ...

Emma e Gianni Bismark, due mondi a confronto, due anime che hanno voglia di raccontare, di mettere in musica il loro vissuto, il nostro vissuto, il vissuto di una coppia in crisi. Il brano “C’hai ragi ...Asl, Juve e Napoli: vi immaginate se per tutto il campionato si deve fare ‘sta tarantella? “La Juve rispetta i regolamenti”. Secondo Agnelli, capo branco dei presunti legalisti, sarebbe stato il club ...