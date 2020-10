Covid: Salgono ancora i contagi, 4.458 e 22 morti (Di giovedì 8 ottobre 2020) Alessandro Nunziati Continua a crescere il numero dei nuovi casi di Covid 19: secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute, sono stati 4.458 nelle ultime 24 ore, a fronte del +3.678 registrato ieri. Nuovo record del numero dei tamponi effettuati:128.098. Le vittime di oggi sono 22, contro le 31 di ieri. “Non abbiamo i numeri di … Impronta Unika. Leggi su improntaunika (Di giovedì 8 ottobre 2020) Alessandro Nunziati Continua a crescere il numero dei nuovi casi di19: secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute, sono stati 4.458 nelle ultime 24 ore, a fronte del +3.678 registrato ieri. Nuovo record del numero dei tamponi effettuati:128.098. Le vittime di oggi sono 22, contro le 31 di ieri. “Non abbiamo i numeri di … Impronta Unika.

