Coronavirus, schizza numero dei contagi. Pregliasco: in un mese avremo test più facili e attendibili (Di giovedì 8 ottobre 2020) Sono 4.458 i nuovi contagi e 22 le vittime rilevati nelle ultime 24 ore in Italia. E' quanto emerge dell'odierno bollettino del ministero della Salute che segna un totale dei decessi dall'inizio della pandemia di 36.083. Da ieri sono stati effettuati 128.098 tamponi. Sempre nelle ultime 24 ore i pazienti guariti/dimessi sono stati 1.060. Attualmente in Italia si contano 65.952 positivi a Covid. Di questi, 61.669 sono in isolamento domiciliare, 3.925 sono ricoverati con sintomi e 358 si trovano in terapia intensiva. Ieri i nuovi contagi nelle 24 ore erano stati 3.678, rilevati sulla base di 125.314 tamponi.Intanto, Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario del Galeazzi di Milano annuncia che "nell'arco di poco tempo, addirittura un mese, avremo test più ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 8 ottobre 2020) Sono 4.458 i nuovie 22 le vittime rilevati nelle ultime 24 ore in Italia. E' quanto emerge dell'odierno bollettino del ministero della Salute che segna un totale dei decessi dall'inizio della pandemia di 36.083. Da ieri sono stati effettuati 128.098 tamponi. Sempre nelle ultime 24 ore i pazienti guariti/dimessi sono stati 1.060. Attualmente in Italia si contano 65.952 positivi a Covid. Di questi, 61.669 sono in isolamento domiciliare, 3.925 sono ricoverati con sintomi e 358 si trovano in terapia intensiva. Ieri i nuovinelle 24 ore erano stati 3.678, rilevati sulla base di 125.314 tamponi.Intanto, Fabrizio, direttore sanitario del Galeazzi di Milano annuncia che "nell'arco di poco tempo, addirittura unpiù ...

