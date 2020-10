"Atletico Madrid su Kondogbia per sostituire Thomas" (Di giovedì 8 ottobre 2020) Madrid - Dopo aver preso Torreira dall' Arsenal , strappandolo alla Lazio , e aver venduto Thomas Partey proprio ai Gunners, l' Atletico Madrid ha intenzione di blindare il centrocampo acquistando l'... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 8 ottobre 2020)- Dopo aver preso Torreira dall' Arsenal , strappandolo alla Lazio , e aver vendutoPartey proprio ai Gunners, l'ha intenzione di blindare il centrocampo acquistando l'...

SassuoloUS : #Calciomercato: ufficiale l'arrivo in neroverde di Nicolás Schiappacasse! L'attaccante classe '99 è stato acquisit… - OptaPaolo : 24 - Diego #Godin ha impiegato 24 minuti per trovare il gol con la maglia del Cagliari - aveva trovato la prima ret… - sportli26181512 : 'Atletico Madrid su Kondogbia per sostituire Thomas': Dopo aver preso Torreira i colchoneros vogliono blindare il c… - DM_Outsorching : RT @FootyHumour: Lionel Messi and Luis Suarez during Barcelona vs Atletico Madrid. - sportli26181512 : #Lazio, Torreira era ad un passo. L’agente: “Ha voluto solo l’Atletico”: Pablo Bentancur ha fatto il punto sulla si… -

Ultime Notizie dalla rete : Atletico Madrid Dalla Spagna: "L'Atletico Madrid vuole Kondogbia" Tuttosport Dalla Spagna: "L'Atletico Madrid vuole Kondogbia"

MADRID - L'Atletico Madrid sta pensando di blindare il centrocampo con l'arrivo di Geoffrey Kondogbia. Dopo aver preso Torreira dall'Arsenal e aver venduto ai Gunners Thomas Partey, i Colchoneros ...

Atletico Madrid, occhi su Geoffrey Kondogbia del Valencia per sostituire Thomas Partey

Atletico Madrid, occhi su Geoffrey Kondogbia del Valencia per sostituire Thomas Partey - I Colchoneros valutano l’ex Inter per la mediana ...

MADRID - L'Atletico Madrid sta pensando di blindare il centrocampo con l'arrivo di Geoffrey Kondogbia. Dopo aver preso Torreira dall'Arsenal e aver venduto ai Gunners Thomas Partey, i Colchoneros ...Atletico Madrid, occhi su Geoffrey Kondogbia del Valencia per sostituire Thomas Partey - I Colchoneros valutano l’ex Inter per la mediana ...