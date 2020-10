Ascolti TV | Mercoledì 7 ottobre 2020. Floppa l’amichevole della Nazionale (3,8 mln – 15%), Temptation Island 3,2 mln-16.9%. Sciarelli 10.2% (Di giovedì 8 ottobre 2020) Roberto Mancini Nella serata di ieri, mercoledì 7 ottobre 2020, su Rai1 – dalle 20.46 alle 22.34 – l’amichevole di calcio Italia-Moldova ha conquistato 3.766.000 spettatori pari al 15% di share. Su Canale 5 – dalle 21.32 alle 0.21 – la quarta puntata di Temptation Island 8 ha raccolto davanti al video 3.202.000 spettatori pari al 16.9% di share. Su Rai2 Mare Fuori ha interessato 1.741.000 spettatori pari al 7.8% di share. Su Italia 1 John Rambo ha intrattenuto 1.551.000 spettatori (6.8%). Su Rai3 Chi l’ha visto? ha raccolto davanti al video 2.081.000 spettatori pari ad uno share del 10.2% (presentazione di 16 minuti: 2.094.000 – 8.1%). Su Rete4 Speciale Stasera Italia totalizza un a.m. di 1.135.000 spettatori con il 4.9% di share. Su La7 Atlantide ha ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 8 ottobre 2020) Roberto Mancini Nella serata di ieri, mercoledì 7, su Rai1 – dalle 20.46 alle 22.34 – l’amichevole di calcio Italia-Moldova ha conquistato 3.766.000 spettatori pari al 15% di share. Su Canale 5 – dalle 21.32 alle 0.21 – la quarta puntata di8 ha raccolto davanti al video 3.202.000 spettatori pari al 16.9% di share. Su Rai2 Mare Fuori ha interessato 1.741.000 spettatori pari al 7.8% di share. Su Italia 1 John Rambo ha intrattenuto 1.551.000 spettatori (6.8%). Su Rai3 Chi l’ha visto? ha raccolto davanti al video 2.081.000 spettatori pari ad uno share del 10.2% (presentazione di 16 minuti: 2.094.000 – 8.1%). Su Rete4 Speciale Stasera Italia totalizza un a.m. di 1.135.000 spettatori con il 4.9% di share. Su La7 Atlantide ha ...

