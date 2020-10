Amazon Prime Day 2020 Italia | offerte tech da non perdere e tanti sconti

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Nella giornata del 13 e 14 ottobre spazio all’Day, una importante occasione per risparmiare sull’acquisto di smartphone, elettronica di consumo, abbigliamento e articoli per la casa grazie all’utilizzo di speciali buoni e codici sconto. Quarantotto ore da sfruttare, dunque, per facendo compere on line all’insegna del risparmio.Dayda nonLa tecnologia sarà al centro dell’Day: sarannossimi, infatti, i dispositivi da acquistare a prezzi scontati grazie a codici e speciali ...

Ultime Notizie dalla rete : Amazon Prime

I dispositivi Amazon Echo non attendono il Prime Day 2020, ma abbassanno il loro prezzo su Amazon raggiungendo il minimo storico, quasi per tutti i casi. In particolar modo ci riferiamo a Echo Show 5, ...Reso disponibile appena qualche settimana fa, MX Anywhere 3 è già protagonista delle offerte, nonostante manchino pochi giorni al Prime Day 2020. Infatti, lo trovate a soli 61,90€ per la versione Mac, ...